Le Terme di Acireale e il ritardo per uscire dal degrado | le analisi rivelano che le acque sono idonee ma nessuno lo dice

Le Terme di Acireale sono al centro di un dibattito sulla loro riapertura, dopo anni di degrado. Le analisi delle acque termali indicano che sono idonee, ma nessuno conferma ufficialmente questa informazione. I responsabili del complesso evitano di rilasciare dichiarazioni, lasciando in sospeso la situazione e creando confusione tra cittadini e visitatori.

“I campioni sulle analisi delle acque termali per riaprire il complesso di Acireale sono positive.”. “Anzi no, ni.Non siamo autorizzati a parlare.”. È il mistero che avvolge il recupero dello stabilimento termale di Acireale e di cui è venuto a conoscenza Dossier. Dopo mesi di trivellazioni speciali effettuate sino a una profondità di 100 metri presso le Terme Santa Venera al Pozzo, in territorio di Aci Catena, e dopo l'analisi dei campioni si è, infatti, scoperto che le acque sarebbero relativamente idonee. Secondo notizie finora ufficiose, gli esperti incaricati dell’Università di Messina, avrebbero individuato una falda di acqua non contaminata di tipo termale che, con una temperatura che oscilla orientativamente sui 22- 23 gradi centigradi, potrebbe essere in grado di ripristinare il complesso dei bagni chiuso da oltre 11 anni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sciacca e Acireale, le mani sulle TermeAd aprire le danze del processo di privatizzazione delle terme in Sicilia sarà Acireale. Entro poche settimane infatti, l'azienda autonoma delle terme della cittadina catanese, si trasformerà in spa e ... milanofinanza.it

