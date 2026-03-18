Andrea Cassarà pena ridotta ad un anno | l’ex schermidore tentó di filmare ragazze minorenni sotto la doccia

La Corte d'appello di Brescia ha ridotto di quattro mesi la condanna di Andrea Cassarà, ex schermidore azzurro, che era stato accusato di tentata interferenza illecita nella vita privata. La decisione riguarda una pena complessiva di un anno di reclusione. Cassarà era stato coinvolto in un procedimento legale legato a un episodio in cui avrebbe tentato di filmare ragazze minorenni sotto la doccia.

Brescia, 18 marzo 2026 – Lieve sconto per Andrea Cassarà. La Corte d'appello di Brescia ha ridotto di quattro mesi la condanna nei confronti dell’ex schermidore azzurro accusato di tentata interferenza illecita nella vita privata. Nello specifico il 42enne tentò di riprendere con il proprio telefonino due ragazzine di 16 anni, mentre si stavano facendo la doccia negli spogliatoi del centro sportivo San Filippo di Brescia. I fatti risalgono all’ ottobre 2023. Chi è Andrea Cassarà, il campione azzurro del fioretto: dai trionfi ai guai giudiziari I giudici della Corte d'appello di Brescia in parziale riforma della sentenza di primo grado hanno condannato Cassarà ad un anno - e non più un anno e quattro mesi - e al pagamento di 4mila euro di multa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Andrea Cassarà, pena ridotta ad un anno: l’ex schermidore tentó di filmare ragazze minorenni sotto la doccia Articoli correlati Tentò di uccidere la ex a coltellate, pena ridotta in AppelloUna leggera riduzione di pena in Appello, che non modifica la prospettiva a quasi vent’anni di carcere rimediati da Said Cherrah, ventisettenne di... Tentò di ucciderla con una coltellata. Pena ridotta in AppelloLeggera riduzione di pena in secondo grado, che non modifica la prospettiva di quasi vent’anni di carcere per Said Cherrah, ventisettenne di Broni. Tutti gli aggiornamenti su Andrea Cassarà Tentó di filmare ragazze sotto la doccia, pena ridotta all'ex schermidore Cassarà(ANSA) - BRESCIA, 18 MAR - La Corte d'appello di Brescia ha ridotto di quattro mesi la condanna nei confronti di Andrea Cassarà, ex ... notizie.tiscali.it Caso Cassarà, in appello condanna ridotta di quattro mesiÈ stata ridotta di quattro mesi in appello la condanna nei confronti di Andrea Cassarà, ex schermidore azzurro accusato di tentata interferenza illecita nella vita privata per avere cercato di riprend ... giornaledibrescia.it