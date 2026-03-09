Le borse europee continuano a registrare perdite in apertura di seduta mentre la tensione in Medio Oriente si intensifica a causa dell’escalation del conflitto e del blocco dello Stretto di Hormuz, una delle principali vie di passaggio del petrolio. Nel frattempo, il presidente russo ha offerto un sostegno energetico all’Europa, in un momento di crescente incertezza sui mercati.

I mercati globali si svegliano sotto shock dopo un weekend segnato dall’escalation della guerra in Medio Oriente e dal blocco dello Stretto di Hormuz, una delle arterie energetiche più importanti del pianeta. Nella notte il petrolio è arrivato a superare i 115 dollari al barile, prima di ripiegare ma restando stabilmente sopra quota 100, un livello che non si vedeva da tempo e che riporta alla memoria le grandi crisi energetiche del passato. La reazione dei mercati è stata immediata e violenta. In Asia la seduta è stata dominata dalle vendite, con la Borsa di Tokyo che durante le contrattazioni ha perso oltre il 7% prima di chiudere comunque con un pesante -5%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Medio Oriente, borse europee ancora in calo. Energia, Putin offre "aiuto" all'Europa

