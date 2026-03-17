Borse europee aprono in calo timori per petrolio e guerra in Medio Oriente

Le borse europee hanno aperto la seduta in calo, con gli investitori che mostrano timori legati all’andamento del prezzo del petrolio e alle tensioni in Medio Oriente. La situazione ha influito sulla cautela dei mercati, che risentono delle notizie provenienti dalla regione. Gli operatori cercano di capire come evolveranno i prezzi delle risorse energetiche e le eventuali ripercussioni sui mercati finanziari.

Avvio negativo per i mercati europei, preoccupazioni per petrolio e gas a causa delle tensioni in Medio Oriente. Le principali Borse europee iniziano la giornata in terreno negativo, influenzate dagli sviluppi del conflitto in Medio Oriente e dall’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche. Gli investitori monitorano con attenzione lo stretto di Hormuz, nodo strategico per il commercio globale di petrolio e gas. L’incremento dei prezzi dell’energia alimenta preoccupazioni su possibili impatti sull’inflazione. All’avvio delle contrattazioni, Parigi perde lo 0,2% e Francoforte lo 0,27%, mentre Londra registra un lieve rialzo dello 0,1%. Anche Piazza Affari apre in calo dello 0,31%, risentendo del clima di incertezza internazionale e delle pressioni sui mercati energetici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Borse europee aprono in calo, timori per petrolio e guerra in Medio Oriente Articoli correlati Guerra in Medio Oriente, borse europee ancora in calo. Energia, Putin offre “aiuto” all’EuropaI mercati globali si svegliano sotto shock dopo un weekend segnato dall’escalation della guerra in Medio Oriente e dal blocco dello Stretto di... Borse oggi 12 marzo, prezzo petrolio in diretta | Indici in Asia in deciso calo, il barile in risalita. I timori dei mercati: «Guerra sarà lunga»Si prospetta un avvio in calo per le Borse europee sulla scia delle perdite della sessione precedente, mentre i prezzi del petrolio continuano a... Tutto quello che riguarda Medio Oriente Temi più discussi: Borsa: l'Europa apre in calo con la guerra in Medio Oriente; Usa preleveranno 172 milioni barili petrolio da riserve strategiche; Le borse europee aprono in rialzo mentre la guerra in Iran entra nella terza settimana; Petrolio e gas in calo, balzo dei mercati. Il potere delle parole di Trump. Borsa: l'Europa apre in calo con la guerra in Medio OrienteLe Borse europee aprono in calo mentre prosegue la guerra in Medio Oriente e si intensificano le tensioni sullo stretto di Hormuz. L'attenzione degli investitori si concentra anche sull'arrivo dell'in ... ansa.it Borsa: l'Europa in calo guarda a Medio Oriente e petrolioLe Borse Europee girano in calo dopo un avvio in timido rialzo. Sui mercati permane il clima di incertezza mentre prosegue la guerra in Medio Oriente e le tensioni per lo stretto di Hormuz. (ANSA) ... ansa.it Voci arabe sulla guerra in Iran, 5ª puntata: il bluff di Trump in un Medio Oriente diviso. Leggi la rassegna stampa dei media arabi qui - facebook.com facebook Cessate il fuoco! Si riaprano percorsi di dialogo per fermare la atroce violenza della guerra All’Angelus il Papa, “a nome dei cristiani” si rivolge ai responsabili del conflitto in Medio Oriente L’Osservatore Romano x.com