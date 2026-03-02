Nove cittadini di Gubbio sono rimasti bloccati a Dubai in seguito ai recenti attacchi aerei che hanno colpito la città emiratina. Il sindaco ha comunicato di essere in contatto con le famiglie interessate. La situazione di tensione a Dubai deriva da attacchi con missili e droni provenienti dall’Iran, che hanno causato disagi e preoccupazioni tra i residenti e i visitatori stranieri presenti nella città.

Gubbio (Perugia), 1 marzo 2026 – Nove eugubini bloccati a Dubai, dove la tensione è alta per i bombardamenti che hanno colpito la città emiratina con missili e droni povenienti dall’Iran. A darne notizia è il sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci: “In queste ore di grande apprensione, il mio pensiero – scrive sui social – va con calore e vicinanza ai nove eugubini bloccati a Dubai, così come a tutti i nostri connazionali che si trovano nella regione del Golfo a causa della chiusura dello spazio aereo e delle difficoltà nei collegamenti aerei in seguito all’escalation di tensioni internazionali”. Il sindaco spiega di essere in contatto “con le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Gubbio a Dubai, in nove restano bloccati. Il sindaco Fiorucci: “Siamo in contatto con le famiglie”

Bloccati a Dubai 200 studenti italiani, Farnesina: “Sono al sicuro in hotel”. Le famiglie: “Siamo preoccupati”Un gruppo di circa 200 studenti e studentesse è bloccato a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo: la Farnesina afferma che sono al sicuro,...

Studenti di Padova e Mestre bloccati a Dubai sotto attacco, Stefani: «In contatto con la Farnesina per dare risposte nel più breve tempo possibile»VENEZIA - Crescono le tensioni tra Israele, Usa ed Iran e c'è il timore per gli sviluppi che gli attacchi a Teheran possono generare nei Paesi...

Contenuti utili per approfondire Gubbio.

Argomenti discussi: Nuova avventura per Mario Rui: l’ex Napoli riparte da Dubai, fissate visite e firma; Mario Rui ha firmato con la Forte Virtus: la prima foto dell'avventura a Dubai.