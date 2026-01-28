Tennistavolo Valdarno Buoni risultati al torneo under 13 di Lucca

Il Tennistavolo Valdarno torna a casa con buoni risultati dal torneo under 13 di Lucca. Domenica 25 gennaio, alcuni giovani atleti del vivaio valdarnese si sono messi in evidenza, portando a casa segnali positivi e tanta soddisfazione. I ragazzi si sono fatti valere in una gara intensa, dimostrando crescita e determinazione.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Buone indicazioni e tanta soddisfazione per il Tennistavolo Valdarno in occasione del Torneo Under 13, disputato a Lucca domenica 25 gennaio, che ha visto protagonisti alcuni dei giovani atleti del vivaio valdarnese. Alla loro prima esperienza in una competizione ufficiale, Mattia Pratesi (classe 2013), Giulio Ensoli (2015), Aaron Zamora Labau e Alberto Mugnai (entrambi classe 2014) hanno affrontato il torneo con impegno e determinazione, dimostrando buone qualità tecniche e un approccio positivo alla gara, nonostante pratichino il tennistavolo soltanto da pochi mesi. Mattia Pratesi non è riuscito a superare il girone di qualificazione, ma ha comunque offerto prestazioni incoraggianti, confrontandosi alla pari con avversari più esperti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennistavolo Valdarno. Buoni risultati al torneo under 13 di Lucca Approfondimenti su Tennistavolo Valdarno Tennistavolo Valdarno. Ottimi risultati al torneo regionale Il Tennistavolo Valdarno si è distinto nel torneo regionale svoltosi a San Frediano a Settimo, ottenendo un ottimo risultato con il secondo posto di Antonio Fabbrini nell'evento over 3800. Judo Borgolavezzaro, buoni piazzamenti al torneo di Castelletto Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Piazzamento importante per Claudio Zamponi del Tennistavolo Valdarno - facebook.com facebook Tennistavolo Valdarno: Terzo posto per Claudio Zamponi ad Arezzo #Arezzo #ClaudioZamponi #TennistavoloValdarno #Valdarno arezzoinforma.it/tennistavolo-v… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.