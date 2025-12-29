Tennistavolo Valdarno Ottimi risultati al torneo regionale

Il Tennistavolo Valdarno si è distinto nel torneo regionale svoltosi a San Frediano a Settimo, ottenendo un ottimo risultato con il secondo posto di Antonio Fabbrini nell'evento over 3800. La competizione, riservata a atleti con classificazioni italiane superiori al 3800°, ha visto la partecipazione di numerosi giocatori di alto livello, confermando la crescita e l’impegno del club nel panorama regionale.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Secondo posto per Antonio Fabbrini del Tennistavolo Valdarno al torneo regionale over 3800 (atleti con un piazzamento in Italia dal 3801° posto in su) che si è svolto a San Frediano a Settimo (Cascina) sabato 27 dicembre 2025. L'atleta del Tennistavolo Valdarno è riuscito ad arrivare in finale dopo aver disputato il girone di qualificazione più altri quattro incontri ad eliminazione diretta (tutti vinti). Unico rimpianto è stato quello di aver perso la finale per 3 a 1 contro il giovane cascinese Davide Raveggi (classe 2001), il secondo posto su 54 atleti in gara è comunque un risultato di tutto rispetto.

