Tempeste solari G2 in arrivo sulla Terra tra oggi e il 21 marzo | il bollettino degli esperti della NOAA
Gli esperti dello Space Weather Prediction Center della NOAA hanno annunciato che tra oggi e il 21 marzo 2026 si verificheranno tempeste solari di livello G2. Queste tempeste geomagnetiche sono in arrivo sulla Terra e sono state identificate come probabili tra il 19 e il 21 marzo. La notizia è stata comunicata tramite un bollettino ufficiale che indica le date previste per gli eventi.
Lo Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA ha annunciato l'arrivo di tempeste geomagnetiche tra il 19 e il 21 marzo 2026. L'allerta degli esperti nasce dall'osservazione di fenomeni combinati: il vento solare diretto verso la Terra scagliato da espulsioni di massa (CME) e un grande buco coronale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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