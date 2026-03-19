Tempeste solari G2 in arrivo sulla Terra tra oggi e il 21 marzo | il bollettino degli esperti della NOAA

Gli esperti dello Space Weather Prediction Center della NOAA hanno annunciato che tra oggi e il 21 marzo 2026 si verificheranno tempeste solari di livello G2. Queste tempeste geomagnetiche sono in arrivo sulla Terra e sono state identificate come probabili tra il 19 e il 21 marzo. La notizia è stata comunicata tramite un bollettino ufficiale che indica le date previste per gli eventi.