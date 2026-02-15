Siderno al Voto sulla Giustizia | Confronto tra Esperti per Chiarire la Riforma e il Referendum di Marzo

A Siderno, un gruppo di esperti si riunisce per discutere della riforma della giustizia, che sarà sottoposta a referendum a marzo. La città calabrese diventa così il palcoscenico di un confronto diretto tra professionisti, che vogliono spiegare gli effetti delle modifiche legislative. Un incontro aperto al pubblico cerca di fare chiarezza sui cambiamenti in arrivo e di rispondere alle domande dei cittadini.

Siderno al Centro del Dibattito sulla Giustizia: Un Confronto Aperto Prima del Referendum di Marzo. Siderno, in Calabria, si prepara a ospitare un dibattito cruciale sul futuro della giustizia italiana. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, ha organizzato un confronto pubblico per il 21 febbraio, in vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti. L’obiettivo è offrire ai cittadini uno strumento di approfondimento e consapevolezza prima della chiamata alle urne. Un’Iniziativa Comunale per Decifrare la Riforma.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Brindisi, il 20 febbraio, si terrà un dibattito pubblico per promuovere un voto informato sul referendum sulla giustizia.

A Reggio Calabria, il motivo della campagna elettorale è il voto sulla giustizia, e il Comune ha aperto un infopoint per chiarire i punti della riforma e del referendum del 22-23 marzo.

