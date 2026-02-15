Siderno al Voto sulla Giustizia | Confronto tra Esperti per Chiarire la Riforma e il Referendum di Marzo
A Siderno, un gruppo di esperti si riunisce per discutere della riforma della giustizia, che sarà sottoposta a referendum a marzo. La città calabrese diventa così il palcoscenico di un confronto diretto tra professionisti, che vogliono spiegare gli effetti delle modifiche legislative. Un incontro aperto al pubblico cerca di fare chiarezza sui cambiamenti in arrivo e di rispondere alle domande dei cittadini.
Siderno al Centro del Dibattito sulla Giustizia: Un Confronto Aperto Prima del Referendum di Marzo. Siderno, in Calabria, si prepara a ospitare un dibattito cruciale sul futuro della giustizia italiana. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, ha organizzato un confronto pubblico per il 21 febbraio, in vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti. L’obiettivo è offrire ai cittadini uno strumento di approfondimento e consapevolezza prima della chiamata alle urne. Un’Iniziativa Comunale per Decifrare la Riforma.🔗 Leggi su Ameve.eu
Brindisi al voto informato: esperti a confronto sul referendum sulla giustizia il 20 febbraio.
A Brindisi, il 20 febbraio, si terrà un dibattito pubblico per promuovere un voto informato sul referendum sulla giustizia.
Reggio Calabria al voto sulla giustizia: infopoint per spiegare la riforma e il referendum del 22-23 marzo.
A Reggio Calabria, il motivo della campagna elettorale è il voto sulla giustizia, e il Comune ha aperto un infopoint per chiarire i punti della riforma e del referendum del 22-23 marzo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: SI VOTA A SIDERNO IL PROSSIMO 22 E 23 NOVEMBRE; SIDERNO: ANTONIO COMMISSO CON LE SOLITE FACCE E GLI STESSI METODI NON CAMBIA NIENTE; Giuseppe Caruso (VOLO): Il nocchiere Fuda porterà la nave Siderno ad incagliarsi; Vent’anni senza Gianluca Congiusta: Siderno lo ricorda con una giornata dedicata alla legalità.
Siderno, organizzato un confronto aperto sul Referendum della Giustizia | INFOInformati. Partecipa. Decidi. Con questo spirito, in linea col costante dialogo coi cittadini e il fattivo sostegno alla partecipazione alla vita pubblica, l’Amministrazione Comunale di Siderno, guida ... strettoweb.com
v | Vota il , by Brand Gioielli, di vs Citta' di Siderno di domenica 8 febbraio 2026 Davide Giglio Claudio Maida Thomas Sissoy facebook