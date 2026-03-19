Tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra Cos’è gli effetti e le possibili conseguenze

Una tempesta geomagnetica di livello G2, considerata moderata, è prevista per giovedì 19 marzo sulla Terra. La perturbazione nello strato di particelle provenienti dallo spazio potrebbe influenzare i sistemi di comunicazione, i segnali satellitari e le reti elettriche. Le autorità monitorano attentamente la situazione per eventuali ripercussioni su infrastrutture e servizi tecnologici.

Una tempesta geomagnetica è in arrivo giovedì 19 marzo sulla Terra con un’intensità classificata come G2, di livello moderato. Il fenomeno è una diretta conseguenza di una serie di espulsioni di massa coronale (Cme) del Sole avvenute il 16 marzo. Le conseguenze sul nostro pianeta saranno contenute, secondo gli esperti. A lanciare l’allerta la Noaa, l’agenzia americana che si occupa di monitorare e studiare l’atmosfera, il clima e gli oceani. Il fenomeno è dovuto alla combinazione di due fattori: il possibile arrivo sulla Terra di espulsioni di massa coronale di CME e gli effetti di un flusso di vento solare ad alta velocità proveniente da un buco coronale (CH HSS). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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