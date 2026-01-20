Tempesta geomagnetica sulla Terra potrebbe far apparire l' aurora boreale anche dove solitamente non si vede

Una recente tempesta geomagnetica di livello 4 ha interessato la Terra, con potenziali ripercussioni su reti elettriche e satelliti. Tuttavia, questa attività solare potrebbe anche favorire la visibilità dell'aurora boreale in aree solitamente non interessate, come alcune zone della penisola. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti degli esperti per eventuali variazioni e precauzioni.

Da giorni una forte tempesta solare sta colpendo la Terra. Si tratta di una delle più forti mai registrate, di livello 4 su una scala di 5. La tempesta potrebbe causare interruzioni alle reti elettriche e satellitari. Non ci sono solo effetti negativi, però: lo Space Weather Prediction Center ha annunciato la possibilità di vedere le aurore boreali oltre i loro normali limiti geografici. È accaduto, per esempio, a Torino. Tempesta geomagnetica in corso Una tempesta geomagnetica, cioè di radiazioni solari, è in corso. Si tratta di una delle più grandi del suo genere. Secondo lo SWPC, è tra le più grandi degli ultimi venti anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

