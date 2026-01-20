Tempesta geomagnetica sulla Terra potrebbe far apparire l' aurora boreale anche dove solitamente non si vede

Una recente tempesta geomagnetica di livello 4 ha interessato la Terra, con potenziali ripercussioni su reti elettriche e satelliti. Tuttavia, questa attività solare potrebbe anche favorire la visibilità dell'aurora boreale in aree solitamente non interessate, come alcune zone della penisola. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti degli esperti per eventuali variazioni e precauzioni.

Da giorni una forte tempesta solare sta colpendo la Terra. Si tratta di una delle più forti mai registrate, di livello 4 su una scala di 5. La tempesta potrebbe causare interruzioni alle reti elettriche e satellitari. Non ci sono solo effetti negativi, però: lo Space Weather Prediction Center ha annunciato la possibilità di vedere le aurore boreali oltre i loro normali limiti geografici. È accaduto, per esempio, a Torino. Tempesta geomagnetica in corso Una tempesta geomagnetica, cioè di radiazioni solari, è in corso. Si tratta di una delle più grandi del suo genere. Secondo lo SWPC, è tra le più grandi degli ultimi venti anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tempesta geomagnetica sulla Terra potrebbe far apparire l'aurora boreale anche dove solitamente non si vede Leggi anche: L'aurora boreale anche più a sud: ecco gli effetti della tempesta geomagnetica Leggi anche: Aurora boreale anche in Italia? La tempesta geomagnetica sarà più forte del previsto Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. La Terra colpita dalla tempesta solare più forte dal 2003 - Potrebbe causare interruzioni alle reti elettriche e satellitari, oltre a produrre aurore boreali impressionanti ... avvenire.it

Tempesta solare colpisce la Terra, è la più potente degli ultimi 20 anni: e l'aurora boreale illumina i cieli - Tempesta solare record: aurora boreale visibile in Italia, cieli colorati e possibili effetti su GPS e satelliti. adnkronos.com

Incredibile spettacolo ieri sera sui cieli del nord Italia, con avvistamenti eccezionali dall'arco alpino Quello che ha ammirato qualche fortunato era un'aurora boreale generata da una tempesta geomagnetica G4. Time lapse dalla webcam del ghiacciaio del Pre - facebook.com facebook

Fenomeno dell'aurora boreale in questi minuti lungo tutto l'arco alpino a causa di una tempesta geomagnetica. x.com

