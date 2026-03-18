La guerra del gas Israele colpisce in Iran e Teheran attacca il super impianto in Qatar
Nella guerra del gas tra Israele e Iran, sono stati colpiti obiettivi in entrambe le nazioni. Israele ha condotto un attacco in Iran, mentre Teheran ha risposto con un attacco al super impianto in Qatar. La tensione tra i due paesi si sta intensificando, coinvolgendo anche il settore del petrolio. La situazione si sviluppa con azioni militari dirette e contrapposte.
(Adnkronos) – Il gas naturale diventa un obiettivo nella guerra in Iran. E ora tocca al petrolio. Il conflitto iniziato con gli attacchi condotti il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele entra in nuova fase, con i primi raid che colpiscono direttamente l'energia di Teheran e la risposta iraniana, con missili contro il Qatar. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Articoli correlati
Leggi anche: Raid sul gas iraniano, Teheran colpisce maxi-impianto in Qatar: "Nuova fase". Il Wsj: "Trump non vuole altri attacchi sull'energia"
Leggi anche: L'Iran: «Colpito un nostro impianto di gas, conseguenze incontrollabili». Fonti di Israele: era un aut aut. Esplosioni a Riad e in Qatar
Contenuti e approfondimenti su La guerra del gas Israele colpisce in...
Temi più discussi: Guerra in Iran, come impatta concretamente sull'Italia: i motivi degli aumenti di benzina, gas e luce; Non solo petrolio e gas, la Terza guerra del Golfo travolge anche i fertilizzanti e minaccia l’agricoltura; In primo piano - GUERRA ISRAELE - USA E IRAN. FACCIAMO QUALCHE NUMERO; Medio Oriente: attacchi illegali contro infrastrutture energetiche.
Israele cambia strategia: bombardata la più grande riserva di gas del mondoL’Idf colpisce il giacimento di South Pars, i Pasdaran si vendicano sul Qatar. Vertici annientati: dopo Larijani ucciso anche il capo dell’intelligence Khatib. In prima linea il ministro degli esteri ... editorialedomani.it
La guerra del gas, Israele colpisce in Iran e Teheran attacca il super impianto in Qatar(Adnkronos) – Il gas naturale diventa un obiettivo nella guerra in Iran. E ora tocca al petrolio. Il conflitto ... cremonaoggi.it
Israele e USA uccidono un vertice del regime iraniano responsabile di migliaia di morti. Titolo di Repubblica: “un pragmatico che amava Kant”. Capite il livello Come se Goebbels fosse “l’intellettuale che amava Wagner”. Giudicate voi. #ZuppaDiPorro - facebook.com facebook
#Israele afferma di aver ucciso il ministro dell'intelligence iraniano x.com