La guerra del gas Israele colpisce in Iran e Teheran attacca il super impianto in Qatar

Nella guerra del gas tra Israele e Iran, sono stati colpiti obiettivi in entrambe le nazioni. Israele ha condotto un attacco in Iran, mentre Teheran ha risposto con un attacco al super impianto in Qatar. La tensione tra i due paesi si sta intensificando, coinvolgendo anche il settore del petrolio. La situazione si sviluppa con azioni militari dirette e contrapposte.