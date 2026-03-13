Tartufai Piacentini | Il nuovo calendario tutela solamente il bianco a discapito del nostro pregiatissimo nero

L'associazione Provinciale Tartufai Piacentini ha annunciato un corso di preparazione all'esame di abilitazione alla cerca e raccolta del tartufo, che si svolgerà il 4 maggio alle 20 presso la Casa delle Associazioni in via Musso a Piacenza. La giornata è rivolta ai tartufai interessati a ottenere la certificazione e rappresenta un momento di formazione pratico e teorico.

L'associazione Provinciale Tartufai Piacentini organizza un corso di preparazione all'esame di abilitazione alla cerca e raccolta del tartufo che si terrà il 4 maggio alle 20 alla Casa delle Associazioni in via Musso a Piacenza. L'esame invece si svolgerà il 6 maggio. La serata di preparazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Nuovo regolamento del verde: "Ecco le aree per i nostri tartufai"Nelle scorse settimane il Consiglio comunale di Terre del Reno ha approvato il nuovo regolamento per la salvaguardia del verde pubblico e privato, un... «I sindaci piacentini non hanno firmato il nostro appello per gli Stati Uniti d'Europa»«Il Movimento Federalista Europeo, sezione di Piacenza, ha visto con piacere la marcia della pace che si è svolta nel pomeriggio del 3 gennaio e a...