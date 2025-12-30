Nuovo regolamento del verde | Ecco le aree per i nostri tartufai

Il Consiglio comunale di Terre del Reno ha approvato il nuovo regolamento sul verde, con specifiche aree dedicate ai tartufai. Questo provvedimento mira a tutelare e gestire in modo uniforme il patrimonio verde pubblico e privato, integrando le norme precedenti dei due ex Comuni di Mirabello e Sant’Agostino. La nuova regolamentazione rappresenta un passo importante per la salvaguardia ambientale e la corretta attività di raccolta dei tartufi nella zona.

Nelle scorse settimane il Consiglio comunale di Terre del Reno ha approvato il nuovo regolamento per la salvaguardia del verde pubblico e privato, un provvedimento che mette ordine e uniformità alle norme che, fino a oggi, derivavano dai due ex Comuni di Mirabello e Sant'Agostino. L'obiettivo è dotare il territorio di regole chiare e condivise, capaci di tutelare il patrimonio verde riconoscendone il valore ambientale e paesaggistico, ma allo stesso tempo semplificando il rapporto tra cittadini e amministrazione. Il nuovo regolamento supera il regime transitorio post-fusione e introduce criteri unici per tutto il Comune, abrogando le precedenti disposizioni non più coerenti.

