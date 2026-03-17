Festa del papà Poste italiane festeggia con cartolina filatelica e annulli dedicati

Poste Italiane ha annunciato che il 19 marzo, in occasione della Festa del Papà, sarà disponibile una cartolina filatelica e diversi annulli dedicati alla ricorrenza. La compagnia ha comunicato la produzione e la distribuzione di questi materiali speciali, destinati a celebrare l’evento. La proposta sarà resa accessibile ai clienti attraverso i canali abituali dell’azienda.

“Ciao Papà!” è in vendita al prezzo di 1 euro nei due uffici con sportello filatelico di Sciacca e Agrigento Centro Poste Italiane festeggia anche quest’anno la Festa del Papà, in calendario giovedì 19 marzo, con una cartolina filatelica e alcuni annulli dedicati. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare. La colorata cartolina “Ciao Papà!” è in vendita al prezzo di 1 euro nei due uffici postali con sportello filatelico di Sciacca e Agrigento Centro, oltre che negli spazi Filatelia del territorio nazionale. Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è online il sito filatelia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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