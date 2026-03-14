Morto Al Festa regista e nipote del medico di Padre Pio

È morto Alberto "Al" Festa, compositore, regista e sceneggiatore che si è spento a Viterbo lo scorso 12 marzo, all'età di 68 anni, dopo aver combattuto contro una lunga malattia. I funerali si celebreranno oggi pomeriggio alle ore 15 presso la chiesa di San Pietro, dove amici, colleghi e concittadini potranno rivolgergli l'ultimo commosso saluto. Se ne va a soli due mesi di distanza dalla dolorosa scomparsa della sua compagna di vita e d'arte, Stefania Stella. Nato a Roma l'8 novembre 1957, Al Festa si è distinto nel panorama culturale italiano per la sua versatilità, muovendosi con tra la composizione musicale, la regia e la sceneggiatura cinematografica. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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