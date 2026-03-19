Taranto Ance plaude al Comune | Scelta importante per il recupero del patrimonio edilizio

L’associazione Ance Taranto ha espresso apprezzamento nei confronti del Comune per aver approvato un provvedimento che riduce il contributo di costruzione per interventi di recupero e ristrutturazione edilizia. La decisione riguarda le iniziative volte al recupero del patrimonio edilizio e ha ottenuto il consenso dell’associazione. La misura è stata accolta come un passo importante da parte dell’organizzazione.

Tarantini Time Quotidiano Arriva il plauso di Ance Taranto all’amministrazione comunale per il via libera al provvedimento che introduce la riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di recupero e ristrutturazione edilizia. Una misura approvata all’unanimità dal Consiglio comunale e considerata dall’associazione un passaggio atteso per favorire la riqualificazione del patrimonio immobiliare cittadino. “Riconosciamo al Sindaco Bitetti, alla Giunta e all’intero Consiglio Comunale, il merito di aver dato finalmente una risposta concreta a una richiesta che da tempo portiamo avanti: sostenere in modo efficace i processi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare della città di Taranto”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, Ance plaude al Comune: “Scelta importante per il recupero del patrimonio edilizio” Articoli correlati "Crollo muro, il Comune metta in sicurezza il suo patrimonio edilizio"I sindacati Cisl e il Sicet Cisl intervengono dopo il caso di cronaca al Sant'Elia: "Sollecitiamo l'ente a individuare una soluzione abitativa... Bonus e incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio: il convegno degli architettiAl centro del dibattito ci saranno gli incentivi, rilanciati per il 2026 dalle leggi finanziarie di Stato e Regione, che stimolano i cittadini a...