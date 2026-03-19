Tangenti nel settore dei rifiuti | assolti in appello Tamburrano e Lonoce Negli anni scorsi gli arresti

In un caso che ha attirato l’attenzione, l’ex presidente della Provincia di Taranto e l’imprenditore sono stati assolti in appello riguardo a un procedimento per tangenti nel settore dei rifiuti. Entrambi erano stati coinvolti in arresti negli anni scorsi, ma la decisione finale ha sancito la loro piena innocenza. La vicenda si è conclusa con questa sentenza di assoluzione.

L’ex presidente della Provincia di Taranto, Martino Tamburrano, e l’imprenditore Pasquale Lonoce sono stati assolti in appello. Il fatto non sussiste, stando al giudice di secondo grado nel processo per ipotesi di tangenti legate a discariche e rifiuti. I due furono arrestati negli anni scorsi e l’amministrazione provinciale di Taranto fu commissariata. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Tangenti nel settore dei rifiuti: assolti in appello Tamburrano e Lonoce Negli anni scorsi gli arresti Articoli correlati Corruzione, assolti in appello Tamburrano e LonoceI giudici hanno stabilito che “il fatto non sussiste”, chiudendo il caso nato dall’inchiesta “T Rex” della Guardia di Finanza. Permessi edilizi in cambio di tangenti fino a 6mila euro: tre arresti negli uffici del Genio CivileTangenti da 150 a 6mila euro per autorizzazioni edilizie e sismiche anche senza requisiti: tre arresti a Roma e sequestro da 94mila euro.