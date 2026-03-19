Corruzione assolti in appello Tamburrano e Lonoce

La Corte d’Appello ha assolto in via definitiva Martino Tamburrano, ex presidente della Provincia di Taranto, e Pasquale Lonoce, imprenditore, annullando le condanne di primo grado che avevano stabilito rispettivamente nove anni e mezzo e nove anni di reclusione. Le decisioni giudiziarie riguardano accuse di corruzione e sono state pronunciate dopo il procedimento di secondo grado.

I giudici hanno stabilito che “il fatto non sussiste”, chiudendo il caso nato dall’inchiesta “T Rex” della Guardia di Finanza. L’accusa sosteneva che Lonoce avesse finanziato la campagna elettorale della moglie di Tamburrano in cambio di lavori. Disposte anche la revoca delle statuizioni civili e il dissequestro dei 250mila euro. . 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Corruzione, assolti in appello Tamburrano e Lonoce Articoli correlati "Non circonvenzione, ma regali". Assolti in appello badante e figlioSi è ribaltato in appello il verdetto sul caso della presunta circonvenzione ai danni di un facoltoso allevatore faentino: i due imputati, una... Incidente mortale sulla A26, assolti in appello due poliziottiLa Corte d’appello di Genova ha assolto due poliziotti genovesi in servizio alla polizia di frontiera, ribaltando la sentenza di primo grado che li... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corruzione assolti in appello... Temi più discussi: I fratelli Boccolini, pena riconfermata per la maxi tangente di Foppolo. E Piccinelli li denuncia per falsa testimonianza; Assolto perché il fatto non sussiste, l’ex presidente della Provincia Solano: Contro di me falsità e pregiudizi. La sentenza certifica l’ingiustizia subita · ilvibonese.it; Processo sugli appalti. Assoluzioni e prescrizioni, la procura generale rinuncia all’Appello; Processo Petrol Mafie, condanne e assoluzioni: ecco la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro – NOMI · LaC News24. Corruzione e turbativa d'asta, assolto in appello Martino TamburranoAssolti perché il fatto non sussiste. Questo il verdetto della Corte Appello di Taranto nei confronti di Martino Tamburrano, ex presidente della Provincia jonica, imputato insieme all’imprenditore ... rainews.it Corruzione elettorale, assolta in appello Gabriella MondelloLa Corte d’Appello di Genova ha assolto Gabriella Mondello, ex deputata e per 24 anni sindaco di Lavagna, dall’accusa di corruzione elettorale. In primo grado ... radioaldebaran.it Gabriella Mondello assolta dall'accusa di corruzione elettorale x.com Taranto, l’ex presidente della Provincia Tamburrano assolto dai reati di corruzione e turbativa d’asta - facebook.com facebook