Permessi edilizi in cambio di tangenti fino a 6mila euro | tre arresti negli uffici del Genio Civile

Tre persone sono state arrestate presso gli uffici del Genio Civile di Roma nell'ambito di un'indagine su permessi edilizi ottenuti tramite tangenti fino a 6.000 euro. L'operazione ha portato al sequestro di circa 94.000 euro, evidenziando un sistema illecito che coinvolge pratiche di corruzione per autorizzazioni edilizie e sismiche, anche in assenza dei requisiti necessari.

Tangenti da 150 a 6mila euro per autorizzazioni edilizie e sismiche anche senza requisiti: tre arresti a Roma e sequestro da 94mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Corruzione negli uffici del Genio Civile di Roma: soldi in cambio di concessioni edilizie e sanatorieÈ emerso un sistema di corruzione presso gli uffici del Genio Civile di Roma, attraverso il quale venivano ottenute concessioni edilizie e sanatorie in cambio di denaro. Roma. Genio Civile. Sistema corruttivo con rilascio illecito di concessioni edilizie, autorizzazioni sismiche, sanatorie, collaudi… I Carabinieri pongono agli arresti domiciliari tre personeA Roma, le forze dell’ordine hanno eseguito arresti domiciliari nei confronti di tre persone coinvolte in un sistema corruttivo presso il Genio Civile. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Il Consiglio di Stato chiarisce quando la SCIA non basta per il cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, il rapporto con la sanatoria e i limiti della sanzione pecuniaria ex art. 34 d.P.R. 380/2001; Cambio d'uso con accorpamento da abitazioni a ristorante: il Salva Casa apre alla SCIA; Testo Unico Edilizia: orientamenti ed evoluzioni nella giurisprudenza 2025; I permessi Ztl e sosta di Roma si chiederanno solo online, ecco cosa cambia. Permessi edilizi in cambio di tangenti fino a 6mila euro: tre arresti negli uffici del Genio CivileTangenti da 150 a 6mila euro per autorizzazioni edilizie e sismiche anche senza requisiti: tre arresti a Roma e sequestro da 94mila euro ... fanpage.it Permessi edilizi in cambio di soldi: arresti e sequestri negli uffici del Genio Civile di RomaCRONACA – Permessi edilizi, autorizzazioni sismiche e collaudi ottenuti in cambio di denaro. È questo il sistema corruttivo scoperto dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di ... lanotiziaoggi.it Studio Legale Desogus Sistemazione del terreno e reati edilizi: quando scatta il penale (Cassazione 2025) Capita spesso, nella pratica quotidiana, che un intervento venga definito come una semplice “sistemazione del terreno”. Ma il diritto edilizio – e que - facebook.com facebook

