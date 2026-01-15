Alla Casa Bianca Trump riceve Machado Il premio Nobel per la Pace crocevia per il futuro del Venezuela?
Maria Corina Machado si incontrerà con Donald Trump alla Casa Bianca, segnando un momento di attenzione internazionale sul Venezuela. L’incontro assume particolare rilevanza dopo le recenti dichiarazioni del presidente USA, in seguito all’arresto di Nicolas Maduro. La visita rappresenta un possibile punto di svolta nelle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela, con implicazioni sul futuro politico del paese e sulla sua stabilità regionale.
Maria Corina Machado sarà alla Casa Bianca da Donald Trump. Un incontro importante soprattutto dopo le esternazioni del presidente Usa, subito dopo la cattura di Nicolas Maduro. Trump infatti aveva definito la leader dell’opposizione al regime venezuelano: “una signora molto simpatica, ma che non ha il rispetto, il sostegno del Paese”. Parole come pietre, quelle destinate alla vincitrice del Premio Nobel per la Pace, riconoscimento al quale come noto puntava proprio il presidente Americano. Sarà per questo che lei, Machado si è detta pronta a trasferirglielo. Anni dedicati alla lotta a Maduro, ora sulla strada c’è Rodriguez. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
