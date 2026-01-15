Maria Corina Machado si incontrerà con Donald Trump alla Casa Bianca, segnando un momento di attenzione internazionale sul Venezuela. L’incontro assume particolare rilevanza dopo le recenti dichiarazioni del presidente USA, in seguito all’arresto di Nicolas Maduro. La visita rappresenta un possibile punto di svolta nelle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela, con implicazioni sul futuro politico del paese e sulla sua stabilità regionale.

Maria Corina Machado sarà alla Casa Bianca da Donald Trump. Un incontro importante soprattutto dopo le esternazioni del presidente Usa, subito dopo la cattura di Nicolas Maduro. Trump infatti aveva definito la leader dell’opposizione al regime venezuelano: “una signora molto simpatica, ma che non ha il rispetto, il sostegno del Paese”. Parole come pietre, quelle destinate alla vincitrice del Premio Nobel per la Pace, riconoscimento al quale come noto puntava proprio il presidente Americano. Sarà per questo che lei, Machado si è detta pronta a trasferirglielo. Anni dedicati alla lotta a Maduro, ora sulla strada c’è Rodriguez. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Alla Casa Bianca Trump riceve Machado. Il premio Nobel per la Pace crocevia per il futuro del Venezuela?

Leggi anche: Venezuela, Trump oggi riceve alla Casa Bianca il premio Nobel Corina Machado

Leggi anche: Venezuela, Machado offre il suo Nobel per la Pace a Trump? Interviene il comitato del Premio: «È vietato»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Venezuela, attesa per Trentini. Trump riceve petrolieri a Casa Bianca; Machado attesa alla Casa Bianca. Ieri la telefonata Trump-Rodriguez; La Casa Bianca minaccia lo Smithsonian: niente fondi se non si adegua alle linee di Trump; Venezuela, Trump ai vertici Big Oil. «Decideremo noi chi potrà lavorare lì». Descalzi (Eni): pronti a investire.

Machado (con il Nobel per la Pace) in visita da Trump. Alla Casa Bianca si decide il futuro del Venezuela - Il Nobel Institute ha indicato che è assolutamente impossibile trasferire, condividere o revocare un Premio Nobel una volta assegnato. msn.com