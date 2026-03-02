Iran il consiglio di Tajani per gli italiani in Medio Oriente | Se ci sono droni non affacciatevi e non andate per strada

Il ministro degli Esteri ha rivolto un messaggio agli italiani presenti in Medio Oriente, raccomandando di non uscire di casa se ci sono droni in zona. Tajani ha spiegato che in queste situazioni è preferibile rifugiarsi nei garage e evitare di camminare per strada. La sua indicazione arriva in un momento di tensione nella regione, con alcuni italiani ancora bloccati in aree a rischio.

La soluzione di Tajani per gli italiani bloccati in Medio Oriente? “Quando ci sono questi droni che arrivano vanno sempre nei garage, l’invito è di non affacciarsi e non andare per strada“. Così il ministro degli Esteri ha risposto in un punto stampa a chi gli chiedeva la situazione degli italiani all’estero dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. “Non siamo preoccupati per l’incolumità – ha specificato – Ma per l’alto numero di italiani concentrati negli Emirati Arabi”. “Ci preoccupano i civili perché ci sono tanti minorenni, a Dubai soprattutto. Già sono tanti gli italiani residenti, oltre 20mila, più i turisti, almeno un migliaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Temi più discussi: Almeno 200 morti nell'attacco all'Iran. Convocato il Consiglio di sicurezza; Onu, Guterres: rischio di una catena di eventi incontrollabili. Condanna da Cina e Russia; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamo.

