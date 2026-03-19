Tajani invade le scuole | giovani al Sì contro le ispezioni

Antonio Tajani si è rivolto ai giovani di Forza Italia, invitandoli a coinvolgere i coetanei nelle scuole per promuovere il voto Sì al referendum sulla giustizia. L’obiettivo è raggiungere i diciottenni e persuaderli a sostenere questa posizione. Il leader del partito ha chiesto ai giovani di impegnarsi direttamente tra i loro coetanei in questa campagna.

Antonio Tajani ha lanciato un appello diretto ai giovani di Forza Italia per raggiungere i diciottenni nelle scuole e convincerli a votare Sì al referendum sulla giustizia. La mobilitazione avviene in contemporanea con le ispezioni annunciate dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, creando uno scontro istituzionale sul ruolo della scuola pubblica. L’obiettivo dichiarato è coprire ogni angolo del territorio: dai gazebo ai mercati, fino agli ambienti universitari e scolastici. Il leader di Forza Italia ha utilizzato il treno Frecce per il Sì come base operativa per coordinare questa campagna di strada, mirando specificamente a quei coetanei che si mostrano indecisi o influenzati da narrazioni contrarie alla riforma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tajani invade le scuole: giovani al Sì contro le ispezioni Articoli correlati Alla faccia delle ispezioni di Valditara Tajani manda i giovani di Forza Italia nelle scuole: “Convincete i 18enni per il Sì”Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? “Bisogna battere il Paese strada per strada,... Basilicata, prevenzione nelle scuole: progetto contro le relazioni tossiche tra i giovani.Il progetto “L’amore che confonde”, promosso dall’Associazione AmArti APS – Arteterapia, ha portato sabato 14 febbraio una riflessione cruciale...