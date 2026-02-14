Basilicata prevenzione nelle scuole | progetto contro le relazioni tossiche tra i giovani

Il progetto “L’amore che confonde” ha preso il via al Liceo Gropius di Potenza, dopo che alcuni studenti hanno segnalato problemi legati a relazioni tossiche. La causa è il crescente numero di giovani che affrontano difficoltà nelle relazioni sentimentali, spesso senza sapere come riconoscere segnali di abuso o manipolazione. La scuola ha deciso di intervenire con attività di sensibilizzazione e incontri per aiutare i ragazzi a riconoscere situazioni pericolose e a chiedere aiuto se necessario.

Quando l'amore fa male: il progetto "L'amore che confonde" arriva tra i banchi del Liceo Gropius di Potenza. Il progetto "L'amore che confonde", promosso dall'Associazione AmArti APS – Arteterapia, ha portato sabato 14 febbraio una riflessione cruciale all'interno del Liceo Musicale e Artistico Walter Gropius di Potenza. L'iniziativa, nata nel contesto della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, mira ad affrontare il tema delle relazioni tossiche e delle dinamiche di controllo affettivo tra i giovani. L'incontro ha coinvolto tutte le classi seconde dell'istituto, offrendo strumenti per riconoscere e gestire situazioni potenzialmente dannose.