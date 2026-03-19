taglio delle accise e prezzi al distributore quando conviene fare il pieno

Il taglio delle accise sui carburanti non ha portato ancora a una diminuzione dei prezzi alla pompa, che continuano ad aumentare sia per la benzina che per il diesel. I distributori non hanno modificato i listini, e i consumatori si trovano di fronte a prezzi ancora elevati nonostante le misure adottate. La situazione attuale rende difficile stabilire quando possa essere conveniente fare il pieno.

Il taglio delle accise sui carburanti non ha avuto ancora effetti sui listini e i prezzi di benzina e diesel salgono ancora. Il provvedimento è entrato in vigore a notte fonda (il decreto-legge è uscito in Gazzetta Ufficiale dopo l'una di oggi 19 marzo 2026) e non sembra ancora essere stato recepito sui prezzi consigliati e praticati dei carburanti alla pompa. Sul sito dell'Osservatorio prezzi carburanti del Mimit sono disponibili i prezzi aggiornati a ieri mattina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,869 eurolitro (+14 millesimi, compagnie 1,872, pompe bianche 1,863), diesel self service a 2105 eurolitro (+16, compagnie 2,106, pompe bianche 2,102). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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