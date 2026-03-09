Taglio delle accise sui carburanti | quanto costerebbe ora fare il pieno

Il prezzo di benzina e diesel in Italia rimane un tema di grande attualità, con le accise sui carburanti che rappresentano una delle voci principali del costo finale. Recentemente si è parlato di un possibile taglio di queste imposte, che influirebbe direttamente sul prezzo al distributore. Attualmente, l’ammontare delle accise determina una parte significativa del costo di ogni litro venduto sulle pompe.

Il prezzo di benzina e diesel in Italia è da anni al centro del dibattito politico ed economico. Una delle voci più contestate è quella delle accise sui carburanti, cioè le imposte indirette applicate su ogni litro venduto. Spesso si sente dire che eliminandole o riducendole il costo alla pompa scenderebbe drasticamente. Ma quanto si risparmierebbe davvero facendo rifornimento? Per capirlo bisogna analizzare la composizione del prezzo dei carburanti e simulare l’effetto di un eventuale taglio della componente fiscale. Il prezzo finale che gli automobilisti pagano al distributore non dipende solo dal costo del petrolio. Il valore alla pompa è infatti composto da diverse voci: La parte fiscale rappresenta una quota molto rilevante del prezzo finale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

