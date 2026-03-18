Mattarella firma il decreto sulle accise Meloni | Taglio di 25 centesimi al litro sui carburanti

Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto che riduce le accise sui carburanti di 25 centesimi al litro. La premier ha annunciato il taglio, mentre nel documento approvato sono previsti 130 milioni di euro destinati al bonus carburanti per le fasce più deboli. L’atto riguarda le misure adottate dal governo per affrontare il rialzo dei prezzi dei carburanti.

Tappe forzate per il decreto legge taglia accise, dopo il via libera del Consiglio dei ministri. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto a Salamanca, in Spagna, dove si trova per ricevere giovedì una laurea honoris causa. Il testo del decreto lo ha raggiunto al suo arrivo nella città spagnola da dove lo ha firmato. Il decreto, varato per ridurre il prezzo dei carburanti che hanno subito una impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran è in vigore da mezzanotte dopo essere andato in Gazzetta Ufficiale. Tre interventi in particolare, annunciati dalla premier Giorgia Meloni al Tg1: il primo è il t aglio da 25 centesimo al litro sul prezzo dei carburanti dalla durata, si apprende, di 20 giorni (in attesa di capire gli sviluppi in Medio Oriente). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Mattarella firma il decreto sulle accise. Meloni: «Taglio di 25 centesimi al litro sui carburanti» Articoli correlati Meloni: «Taglio di 25 centesimi al litro sui carburanti». Via libera al decretoVia libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata... Decreto carburanti, taglio accise per 20 giorni. Meloni: «Prezzi giù di 25 centesimi al litro». Social card rafforzata e stretta sulla speculazione: le misure del governoVia libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata... Contenuti utili per approfondire Mattarella firma il decreto sulle... Argomenti discussi: Cdm, congelato il taglio sulle accise. E il Colle convoca il Consiglio di difesa. Caro carburanti, stretta del Governo con un apposito decreto. Meloni: Taglio di 25 centesimi al litro. C'è la firma di MattarellaContestualmente previste nuove verifiche sulla filiera, oltre a confronti con le compagnie e interventi internazionali per contenere i rincari mentre il prezzo del petrolio resta sotto pressione ... gazzettadelsud.it Salvini, dal Cdm via libera a sostanzioso taglio accise carburanti(ANSA) - ROMA, 18 MAR - 'Pochi minuti fa il consiglio dei ministri ha approvato il decreto carburanti che prevede un sostanzioso taglio delle ... notizie.tiscali.it