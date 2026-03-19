Taglio accise nel decreto carburanti quanto si risparmia? Per un pieno circa 12 euro in meno | le simulazioni
Il governo ha approvato un decreto carburanti che prevede un taglio delle accise di 20 centesimi di euro. Questa misura si traduce in un risparmio di circa 12 euro per un pieno di carburante. La pubblicazione ufficiale del decreto in Gazzetta Ufficiale conferma i dettagli delle riduzioni, che saranno applicate ai prezzi alla pompa.
Quanto si risparmierà effettivamente con il decreto carburanti varato dal governo? Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si scopre che le accise caleranno solo di 20 centesimi di euro al litro, che diventano 24,4 centesimi se si considera anche l'Iva. Lo afferma il Codacons, che ha analizzato il testo del provvedimento. I conti In base all'art. 2 del decreto, infatti, le aliquote delle accise su benzina e gasolio passano dagli attuali 672,90 euro per 1.000 litri a 472,90 euro per 1000 litri, con una riduzione quindi di 20 centesimi al litro. Considerata anche l'Iva che grava sulle accise, il taglio complessivo sara di 24,4 centesimi di euro al litro, equivalente ad un risparmio da 12,2 euro su un pieno da 50 litri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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