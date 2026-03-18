Il Consiglio dei ministri ha approvato un taglio delle accise sul carburante in risposta all'aumento dei prezzi causato dalla guerra nel Golfo. La misura mira a ridurre i costi per i consumatori, con calcoli che stimano il risparmio effettivo di un pieno di carburante. La decisione si inserisce in un intervento volto a contenere l'impatto economico sui cittadini.

Roma, 18 marzo 2026 – Il Consiglio dei ministri ha deciso di tagliare le accise sul carburante per far fronte all’impennata dei prezzi seguita alla guerra nel Golfo. Una riduzione di 25 centesimi al litro annunciata dal primo ministro Giorgia Meloni prevista dal decreto carburanti approvato dal Cdm. Ma quanto risparmieranno davvero gli italiani? A fare due calcoli ci ha pensato il Codacons. Quanto si risparmia per il pieno. Il calo dei prezzi. La soddisfazione di Salvini e Meloni. Schlein: “Tagli elettorale. Dura 20 giorni”. Carburanti, Meloni: pronti a tassare aziende che speculano Quanto si risparmia per il pieno. Il taglio delle accise per 25 centesimi di euro, considerata anche l'Iva che pesa sulle accise, si traduce in un calo del prezzo alla pompa pari -0,305 euro al litro, con un risparmio da 15,2 euro su un pieno da 50 litri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Taglio delle accise, quanto si risparmia davvero per un pieno di carburante? I calcoli

Articoli correlati

Taglio delle accise sui carburanti: quanto costerebbe ora fare il pienoIl prezzo di benzina e diesel in Italia è da anni al centro del dibattito politico ed economico.

Aumento accise gasolio dal 2026, quanto costerà davvero fare un pienoTra i rincari più fastidiosi c’è quello sui carburanti e ormai mancano poche ore.

Carburanti: perché la Svizzera è “a secco” di convenienza | Patti Chiari |RSI Info

Contenuti e approfondimenti su Taglio delle accise quanto si risparmia...

Temi più discussi: Benzina e diesel, quanto scende il prezzo con il taglio delle accise: come funziona il meccanismo dell’extra-gettito Iva; Quanto costerebbero i carburanti (e il pieno) col taglio delle accise; Prezzi di benzina e diesel: siamo sicuri che tagliare le accise sia una buona idea?; Carburanti, nessun taglio accise in Cdm. Gasolio oltre 2,6 euro in autostrada.

L'accelerata di Meloni sui carburanti. Ma è Salvini a intestarsi il taglio delle acciseIl Cdm vara il dl Carburanti con sconti di 25 centesimi al litro, il credito di imposta per autotrasportatori (e settore ittico) e l'aumento dei controlli antispeculazione. La premier: Una priorità. ilfoglio.it

Caro carburanti, accise ridotte per 20 giorni. Meloni: Taglio di 25 centesimi al litroVia libera del Governo al decreto: sconto destinato a tutti e non soltanto ai redditi più bassi. Aiuti a trasportatori e social card ... msn.com

Taglio alle accise dei carburanti per 20 giorni. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri #carburanti #costocarburanti #CDM facebook

Il vicepremier annuncia il provvedimento che prevede il taglio delle accise: "Se Giorgetti ha frenato No, anzi è stato uno dei protagonisti". x.com