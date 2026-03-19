Tagliano i cavi dell’elettricità per rubare un’auto | intero quartiere al buio a Villasanta

A Villasanta, nel quartiere, alcuni ladri hanno tagliato i cavi dell’elettricità, causando un blackout che ha lasciato l’intera zona senza corrente. L’incidente si è verificato il 19 marzo 2026 e ha impedito l’uso dell’illuminazione pubblica e delle utenze domestiche. Il motivo alla base dell’azione sembra essere il tentativo di rubare un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

Villasanta (Monza e Brianza), 19 marzo 2026 – I ladri che tranciano i cavi dell' energia elettrica e mettono al buio un quartiere. Per cannibalizzare auto senza rischiare sguardi indiscreti. È accaduto l'altra notte in via Maffei a Villasanta. Lo ha spiegato questa mattina lo stesso Comune che ha pubblicato sul proprio sito internet queste parole: "Anche a seguito delle numerose segnalazioni, si informano i cittadini che nella mattinata è stato ripristinato l’impianto di illuminazione comunale di via Maffei, oggetto di una grave manomissione nella notte". E ha aggiunto: "Ignoti hanno tagliato cavi di alimentazione all'interno dei pozzetti, causando lo spegnimento totale della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tagliano i cavi dell’elettricità per rubare un’auto: intero quartiere al buio a Villasanta Articoli correlati Roma e la guerra invisibile dell’oro rosso: così un furto di cavi può allagare un intero quartiereColpi a ridosso degli scali ferroviari ma anche assalti alle infrastrutture dove i veicoli elettrici fanno il pieno. Oscurano l'illuminazione pubblica a Lecce per rubare un'auto, strade al buio e ladri in fugaDue uomini hanno oscurato l’illuminazione pubblica per mettere a segno un furto nella zona Aria Sana di Lecce. Una selezione di notizie su Tagliano i cavi dell'elettricità per... Temi più discussi: Lanuvio, beccati a tagliare cavi di rame in un cantiere: arrestati due uomini di Cecchina; Cavi sottomarini a rischio? L’Iran potrebbe paralizzare internet nel Golfo; Tagliare il 72% dei cavi sottomarini del mondo non fermerebbe Bitcoin, ma cinque provider di hosting potrebbero riuscirci. Vandali notturni tagliano i cavi dell'alimentazione elettrica in piazza Mercato: il Comune schiera le guardie giurateIl Comune ha potuto affidare direttamente il servizio di vigilanza notturna ad Arco Security s.r.l. (per un importo di 3.712,46) dal momento che la normativa permette alle stazioni appaltanti di ... ilgazzettino.it Vandali notturni tagliano i cavi dell'alimentazione elettrica in piazza Mercato: il Comune schiera le guardie giurateMARGHERA - Marghera Estate, una settimana all'alba. Lunedì 16 giugno, in piazza Mercato, comincerà l'allestimento del palco e della platea per gli spettacoli della 45edizione della kermesse, ideata ... ilgazzettino.it “Offerta speciale. Valida fino al giorno del voto.” Tagliano le accise di 25 centesimi. Non per sempre. Non per davvero. Solo per 20 giorni. Il tempo giusto per arrivare alle elezioni. Poi Arrivederci e grazie. Non è politica economica. È marketing elettorale. Pe - facebook.com facebook La Segreteria di Stato dell'economia e l'Istituto KOF tagliano le stime di crescita per il Prodotto interno lordo (PIL) svizzero nel 2026 x.com