Diecimila scrittori hanno partecipato in vent’anni al Premio Letterario Castello. La cifra sorprende, considerando quante persone si sono messe in gioco nel corso di due decenni. La competizione si tiene a Città di Castello, attirando autori da tutta Italia. Per molti, si tratta di un’occasione importante per farsi conoscere e confrontarsi con altri scrittori. La partecipazione è aumentata negli anni, dimostrando quanto l’evento sia diventato un punto di riferimento nel panorama letterario regionale.

CITTÀ DI CASTELLO Sono circa 10mila gli scrittori che nel corso dei primi 20 anni hanno partecipato al Premio Letterario Castello. Ieri nella sala del Consiglio comunale è stata presentata ufficialmente la XX edizione del concorso, riservato a opere inedite di narrativa, poesia e saggistica, con una sezione riservata alle carceri. Tra le novità del 2026 spicca la collaborazione con l’associazione " I Borghi più belli d’Italia ", illustrata da Antonio Luna, che prevede una sezione speciale per valorizzare l’anima dei piccoli comuni e delle aree interne contro l’oblio e l’abbandono. Antonio Vella, presidente dell’associazione culturale Tracciati Virtuali ha ricordato l’anima solidale della manifestazione: gran parte dei proventi delle iscrizioni sarà infatti devoluta a organizzazioni che operano nel settore sociale e sanitario mentre per la casa editrice LuoghInteriori, Alice Forasiepi ha sottolineato l’eccellenza qualitativa degli elaborati che ogni anno giungono alla selezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Diecimila scrittori al Premio letterario

