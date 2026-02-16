Il Liverpool ha avviato negoziati con i rappresentanti di Morgan Rogers, dopo aver manifestato interesse per il giovane attaccante dell’Aston Villa, il cui valore di mercato supera i 100 milioni di sterline. La trattativa si inserisce in un quadro di strategie di rafforzamento della squadra, mentre Chelsea e Manchester United si fanno avanti per assicurarsi la stella del Villa. La situazione si surriscalda, con tutte le parti che cercano di fare passi avanti in vista della finestra di mercato.

Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, il Liverpool ha tenuto i primi colloqui con i rappresentanti dello straordinario Morgan Rogers dell’Aston Villa mentre iniziano a gettare le basi per un importante trasferimento estivo. Secondo un importante insider di mercato su X, i Reds hanno già preso contatti e il back dal campo del giocatore è stato incoraggiante. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA L’insider ha rivelato sui social media: “Il Liverpool ha avuto colloqui con i rappresentanti di Morgan Rogers e la porta non è stata chiusa davanti a loro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Liverpool tiene trattative per Morgan Rogers mentre Chelsea e Man Utd circondano la stella dell’Aston Villa da 100 milioni di sterline

Analisi della sfida tra Newcastle e Aston Villa in programma domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00, con formazioni ufficiali, quote e pronostici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.