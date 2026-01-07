Ville in vendita | il lusso senza tempo del Lago di Como a due passi dalla città

Ville in vendita: un’elegante opportunità di vivere sul Lago di Como, a breve distanza dal centro cittadino. Questa proprietà combina il fascino storico dell’architettura ottocentesca con i comfort moderni, offrendo un’abitazione di prestigio in una delle zone più esclusive del lago. Un’opzione ideale per chi desidera un investimento di valore in un contesto di grande charme e tranquillità.

Sul Lago di Como, a pochi minuti dal centro cittadino, riaffiora tutto il fascino dell'architettura ottocentesca in una villa di lusso che oggi torna protagonista del mercato immobiliare di pregio. Una dimora storica, risalente alla seconda metà dell'Ottocento, che unisce eleganza d'epoca.

