Sul Lago di Como arriva un resort di lusso da 58 camere

Sul Lago di Como, entro il 2028, nascerà il Corinthia Lake Como, un resort di lusso con 58 camere situato a Menaggio. Posizionato accanto al secondo campo da golf più antico della zona, rappresenta un nuovo punto di riferimento per il turismo di alta gamma sul territorio. Questa struttura mira a offrire un’esperienza raffinata e di qualità, contribuendo allo sviluppo sostenibile del turismo locale.

Il Corinthia Lake Como sorgerà in posizione panoramica a Menaggio: spa, beach club e accesso diretto all'acqua per un progetto monstre Un nuovo capitolo per il turismo di alta gamma sul Lago di Como. Entro il 2028 nascerà a Menaggio un resort esclusivo che promette di diventare una delle destinazioni più ambite del territorio: il Corinthia Lake Como, struttura da 58 camere che sorgerà accanto al secondo campo da golf più antico d'Italia, in una posizione panoramica ai piedi delle Prealpi. L'annuncio arriva da Corinthia Hotels, che ha siglato una partnership strategica con RoundShield e Kervis SGR per realizzare un progetto che unisce ospitalità di lusso, valorizzazione del patrimonio storico e attenzione al paesaggio.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Annuncio a sorpresa: nuovo resort di lusso sul Lago di Como. Tre ville, 58 camere, golf e beach clubCorinthia Hotels è orgogliosa di annunciare la sua partnership con RoundShield e Kervis SGR per la gestione di un resort di lusso di livello mondiale sul Lago di Como. Il Corinthia Lake Como, con 58 c ... comozero.it

Sul Lago di Como un nuovo hotel di lusso accanto allo storico golf: apertura nel 2028Il Corinthia Lake Como sorgerà a Menaggio accanto al secondo campo da golf più antico d’Italia: 58 camere, spa, beach club e accesso diretto al lago per un nuovo resort di lusso internazionale ... quicomo.it

