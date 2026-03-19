Stretto di Hormuz Italia e altri 5 Paesi sottoscrivono piano per la riapertura

Da quotidiano.net 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 marzo 2026 sei Paesi, tra cui Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Giappone, hanno firmato un piano con l’obiettivo di riaprire lo Stretto di Hormuz. L’accordo mira a evitare conflitti e a garantire la riapertura di una delle vie marittime più strategiche al mondo. L’intesa è stata siglata a Londra e coinvolge più nazioni in un piano condiviso.

Londra 19 marzo 2026 - Non entrare in guerra e riuscire a garantire la riapertura dello Stretto di Hormuz, è il piano sottoscritto da sei Paesi:  Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone. Lo rivela un comunicato di Downing Street in cui vengono anche condannanti gli attacchi di Teheran a navi e impianti del Golfo. Intanto il prezzo del petrolio, arrivato sopra i 100 dollari, resta comunque alto a 97,48 dollari. “Invitiamo l’Iran a sbloccare la navigazione commerciale”  . "Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per l'escalation del conflitto. Invitiamo l'Iran a cessare immediatamente le sue minacce, il posizionamento di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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