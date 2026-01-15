Angela Thouless | tra Street Art e maschere rituali a Roma

La Medina Art Gallery di Roma ospita dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026 la mostra personale di Angela Thouless, artista scozzese nota per le sue opere che integrano elementi di Street Art e maschere rituali. L’esposizione offre un’analisi delle sue pratiche artistiche, tra tradizione e contemporaneità, in un percorso che invita alla riflessione sui temi culturali e simbolici rappresentati nelle sue creazioni.

Cosa: Mostra personale dell'artista scozzese Angela Thouless.. Dove e Quando: Medina Art Gallery, Via Merulana 220, dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026.. Perché: Un'esplosione di colori e simbolismo che fonde la cultura urbana contemporanea con suggestioni ancestrali e primitive.. Roma si conferma crocevia internazionale per l'arte contemporanea ospitando, negli spazi della Medina Art Gallery, la ricerca espressiva di Angela Thouless. L'esposizione, curata con il contributo critico di Giulia Majer, rappresenta un viaggio visivo attraverso oltre vent'anni di sperimentazione, portando nella Capitale un linguaggio che ha saputo evolversi dalle tele tradizionali fino alla libertà espressiva del muro e della bomboletta spray.

