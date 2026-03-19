Strappa una collana a una donna a Bergamo | arrestato a Bergamo

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Bergamo dalla polizia dopo aver strappato una collana a una donna in via Gusmini. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, quando gli agenti sono intervenuti immediatamente dopo la segnalazione, portando all’arresto dell’uomo. La vittima, che ha subito il furto, non ha riportato ferite.

IL FATTO. Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Bergamo dalla polizia dopo aver strappato una collana a una donna in via Gusmini, in città. Rintracciato poco dopo grazie alla descrizione fornita dalla vittima. Ha avvicinato una donna nei pressi di un supermercato e le ha strappato la collana, ma è stato individuato e arrestato poco dopo dalla polizia. È accaduto nel pomeriggio del 16 marzo in via Gusmini. La vittima ha subito lanciato l’allarme, raccontando agli agenti delle volanti intervenute di essere stata appena derubata da un uomo, fornendo una descrizione dettagliata del presunto responsabile, indicato come di origine nordafricana. Le ricerche sono scattate immediatamente e hanno portato in breve tempo all’individuazione del sospettato in un parco nelle vicinanze del luogo del furto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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