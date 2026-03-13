Oggi alle 17, presso l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, in vicolo Santo Spirito, si svolge un evento dedicato al ’Circolo Matteotti’ e alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. L’incontro si concentra sull’attuale situazione internazionale, coinvolgendo relatori e pubblico in un confronto aperto sui temi di attualità legati a queste tensioni. La discussione si svolge senza attribuire colpe o analisi di cause.

Oggi alle 17, nella sede dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, in vicolo Santo Spirito 11, prenderà il via un nuovo ciclo di incontri di approfondimento storico e politico promosso dal Circolo Matteotti di Ferrara, dedicato alla storia, ai grandi temi della politica internazionale e ai cambiamenti degli equilibri globali. Il primo appuntamento sarà dedicato a ’Guerra USA–Israele–Iran: come cambieranno gli equilibri nella regione?’. Interverranno Marco Lombardo, senatore di Azione; Alberto Pagani, docente e advisor nel settore della sicurezza presso l’Università di Bologna. A moderare l’incontro sarà Francesco Ruvinetti, presidente del Circolo Matteotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’Circolo Matteotti’. La guerra Usa-Israel-Iran, un momento per riflettere

Articoli correlati

Iran, strage ignorata? Il silenzio di Albanese e Thunberg fa riflettere e deve fare riflettere, perché non esiste nessuna strageNel giro di poche ore il regime iraniano ha dato prova della sua natura più brutale? Una repressione sanguinosa, con oltre duemila manifestanti...

Nasce il Circolo Matteotti: un nuovo spazio politico europeista e riformistaA Padova prende forma una nuova realtà civico-politica che ambisce a diventare punto di riferimento per il dibattito su Europa, diritti e riforme.

Tutto quello che riguarda Circolo Matteotti

Temi più discussi: È nato il Circolo Matteotti Brescia, facciamo politica fuori dai partiti; Nasce il Circolo Matteotti, la casa politica dei riformisti; Nasce a Campobasso il Circolo Matteotti, Messere presidente: rilanciamo il dibattito politico-culturale; Il ’Circolo Matteotti’. La guerra Usa-Israel-Iran, un momento per riflettere.

Brescia, nasce il circolo Matteotti per dare una casa comune (e trasversale) ai riformistiÈ nato ufficialmente il Circolo Matteotti Brescia, un nuovo spazio di partecipazione e confronto politico che riunisce associazioni, movimenti e ... bsnews.it

Nasce il Circolo Matteotti, la casa politica dei riformistiL'area è quella del centro sinistra. L'obiettivo è riunire i riformisti che oggi sono dentro e, soprattutto, fuori i partiti. Una casa politica, nel verso s ... elivebrescia.tv

Nasce a Campobasso il Circolo Matteotti, Messere presidente: rilanciamo il dibattito politico-culturale Leggi tutto: - facebook.com facebook