Nel giorno della Festa del papà, Stefano De Martino ha pubblicato un post sui social per ricordare il padre recentemente scomparso. Nel messaggio, ha condiviso un ricordo personale e un’immagine che esprime il suo affetto e la sua emozione. L’atto di De Martino ha suscitato reazioni tra i follower, che hanno commentato con affetto e vicinanza.

Nel giorno della Festa del papà, Stefano De Martino ha scelto un modo intimo e profondo per ricordare il padre scomparso, condividendo con il pubblico un frammento di vita personale che ha colpito nel segno. Nessun lungo messaggio, nessuna spiegazione: solo un’immagine e poche parole capaci di racchiudere un legame che va oltre il tempo e l’assenza. Stefano De Martino ricorda il papà e commuove: il post sui social. Sui social, il conduttore ha pubblicato la foto di un quadro presente nella sua casa, un’opera dell’artista Marcello Maloberti, accompagnata da una frase semplice ma potentissima: « Il mio nome ha la voce di mio padre ». Parole che raccontano quanto le radici familiari restino impresse nell’identità di una persona. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Stefano De Martino ricorda il padre appena scomparso nel giorno della festa del papà: il post commovente

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