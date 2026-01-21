Stefano De Martino ai funerali del padre | È stato il miglior papà la vicinanza delle ex Belen Rodriguez e Emma

Durante i funerali di Enrico De Martino, Stefano ha ricordato il padre come il miglior papà. La cerimonia ha visto la presenza di amici e familiari, tra cui le ex Belen Rodriguez ed Emma, che hanno espresso vicinanza e solidarietà alla famiglia in questo momento di dolore.

Ai funerali di Enrico De Martino, tanti amici si sono stretti al dolore di Stefano e della sua famiglia. Da Peppe Lanzetta e Giovanni Esposito e Herbert Ballerina, alle sue ex, Belen Rodriguez ed Emma. Il conduttore ha portato in spalla il feretro pronunciando poche parole, piene di sofferenza.🔗 Leggi su Fanpage.it

Stefano De Martino ai funerali del padre: È stato il miglior papà, la vicinanza delle ex Belen Rodriguez e EmmaAi funerali di Enrico De Martino, tanti amici si sono stretti al dolore di Stefano e della sua famiglia. Da Peppe Lanzetta e Giovanni Esposito e Herbert Ballerina, alle sue ex, Belen Rodriguez ed Emma ... fanpage.it

