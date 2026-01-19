Stefano De Martino morto il papà Enrico a 61 anni

È deceduto Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, all’età di 61 anni. Dopo aver affrontato una malattia, le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime settimane. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La scomparsa di Enrico rappresenta un momento di dolore per Stefano e i suoi cari.

È morto il papà di Stefano De Martino, Enrico. Aveva 61 anni. Enrico De Martino si era ammalato e recentemente le sue condizioni sono peggiorate. Lo si apprende da fonti vicine al conduttore del programma 'Affari Tuoi' in onda su Rai 1. A legarlo a suo figlio la passione per la danza.

