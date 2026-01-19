Stefano De Martino | è morto il padre Enrico De Martino aveva 61 anni
Il mondo dello spettacolo piange la perdita di Enrico De Martino, padre del conduttore Stefano De Martino, scomparso all’età di 61 anni nella mattinata del 19 gennaio. La notizia è stata condivisa con tristezza, lasciando un vuoto nella famiglia e tra i suoi conoscenti.
Lutto per il conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino. È morto il padre Enrico, che si è spento nella mattinata del 19 gennaio all’età di 61 anni. Stando a quanto si apprende, da tempo l’uomo era in condizioni di salute precarie. Stefano De Martino: un legame profondo e complesso tra padre e figlio. A tenere uniti Stefano De Martino e suo padre Enrico è sempre stato un rapporto profondo e complesso, come spesso il presentatore ha raccontato. Un affetto costruito nel tempo, fatto di stima e confronto, che ha attraversato fasi diverse: dalla durezza degli anni della giovinezza a una maggiore tenerezza maturata con l’età. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Terribile tragedia per Stefano De Martino, suo padre è morto a 61 anni: che malattia aveva?
Stefano De Martino ha recentemente affrontato una perdita significativa con la scomparsa del padre, Enrico, avvenuta all’età di 61 anni. La notizia ha suscitato grande dolore, e si stanno ancora cercando dettagli sulla malattia che ha causato il decesso. Un momento difficile per il conduttore, che si trova ad affrontare questa perdita improvvisa.
Stefano De Martino, per la prima volta parla il padre Enrico: "Vederlo come conduttore è una soddisfazione enorme"
