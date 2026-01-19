Il mondo dello spettacolo piange la perdita di Enrico De Martino, padre del conduttore Stefano De Martino, scomparso all’età di 61 anni nella mattinata del 19 gennaio. La notizia è stata condivisa con tristezza, lasciando un vuoto nella famiglia e tra i suoi conoscenti.

Lutto per il conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino. È morto il padre Enrico, che si è spento nella mattinata del 19 gennaio all’età di 61 anni. Stando a quanto si apprende, da tempo l’uomo era in condizioni di salute precarie. Stefano De Martino: un legame profondo e complesso tra padre e figlio. A tenere uniti Stefano De Martino e suo padre Enrico è sempre stato un rapporto profondo e complesso, come spesso il presentatore ha raccontato. Un affetto costruito nel tempo, fatto di stima e confronto, che ha attraversato fasi diverse: dalla durezza degli anni della giovinezza a una maggiore tenerezza maturata con l’età. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Stefano De Martino: è morto il padre Enrico De Martino, aveva 61 anni

Terribile tragedia per Stefano De Martino, suo padre è morto a 61 anni: che malattia aveva?

Stefano De Martino ha recentemente affrontato una perdita significativa con la scomparsa del padre, Enrico, avvenuta all’età di 61 anni. La notizia ha suscitato grande dolore, e si stanno ancora cercando dettagli sulla malattia che ha causato il decesso. Un momento difficile per il conduttore, che si trova ad affrontare questa perdita improvvisa.

Leggi anche: Stefano De Martino, per la prima volta parla il padre Enrico: “Vederlo come conduttore è una soddisfazione enorme”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Stefano De Martino, gravissimo lutto: morto il padre Enrico - È morto Enrico De Martino, padre di Stefano, aveva 61 anni. ilgazzettino.it