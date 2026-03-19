In occasione della Festa del Papà, Stefano De Martino ha condiviso un messaggio dedicato al padre Enrico, ricordandolo pubblicamente sui social. La didascalia accompagna una foto che mostra un momento di intimità tra i due, lasciando trasparire un legame forte e personale. La celebrazione ha attirato l’attenzione dei follower, molti dei quali hanno commentato con affetto e riconoscenza.

Ci sono giornate che più di altre ci ricordano l’assenza di chi amiamo. E il dolore è sempre lì, pronto a bussare più forte nei momenti in cui altri gioiscono e festeggiano. Lo sa bene Stefano De Martino, che nel giorno della Festa del Papà non poteva che ricordare il padre Enrico, scomparso lo scorso gennaio all’età di 61 anni. Su Instagram il conduttore lo ha ricordato con uno scatto particolare, che ha commosso i suoi numerosi fan. Per chi ha perso una persona cara il giorno della Festa del Papà può essere difficile da affrontare. Così Stefano De Martino ha deciso di celebrare il padre Enrico, scomparso lo scorso gennaio, con un post toccante che ha emozionato i suoi follower. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino, l’omaggio al padre Enrico nel giorno della Festa del Papà

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