Stefano De Martino rompe il silenzio sui social dopo la morte del padre Enrico | Il mio nome ha la sua voce

Stefano De Martino ha condiviso per la prima volta un messaggio sui social in ricordo del padre Enrico, scomparso il 19 gennaio dopo una lunga malattia. Con un tono rispettoso e riflessivo, il conduttore di Affari tuoi ha voluto rendere omaggio alla memoria del genitore, evidenziando il legame e l’affetto che lo hanno accompagnato nel tempo. Questo gesto rappresenta un momento di sincerità e di condivisione personale.

Un primo gesto per tornare giorno per giorno a raccontare al suo pubblico come sta. Nei giorni scorsi, i funerali di Enrico De Martino, che si sono svolti nella chiesa di San Michele a Torre del Greco, hanno visto la partecipazione attorno alla famiglia, di tanti amici stretti, nel rispetto della volontà di Stefano De Martino di mantenere la massima riservatezza. Tra i presenti anche Belen Rodriguez, insieme al figlio Santiago, nato dalla relazione con De Martino ed Emma Marrone. «È stato il migliore papà», avrebbe detto Stefano, secondo quanto si legge sul Mattino, all'uscita del feretro che ha deciso di portare a spalla.

