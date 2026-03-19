A Roma è stato firmato un Protocollo di Intesa tra ANBI e Fondazione Rigel. L’accordo rappresenta il primo passo verso la certificazione della parità di genere nel settore della bonifica. Stefani ha presentato il modello CB2, che mette al centro inclusione e parità di genere. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle due organizzazioni e si è svolto in una sede ufficiale.

A Roma è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra ANBI (Associazione Consorzi di Bonifica e Irrigazione) e Fondazione Rigel, primo passo verso il percorso di certificazione della parità di genere all’interno del sistema della bonifica. Un’iniziativa che segna un momento significativo nel processo di innovazione organizzativa e valorizzazione del capitale umano nei Consorzi. Nel corso dell’incontro, la Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, Serena Stefani, è stata chiamata a presentare l’esperienza del proprio ente come modello concreto di organizzazione inclusiva e orientata al futuro. Nel suo intervento ha raccontato un percorso costruito su scelte, determinazione e attenzione alle persone, sottolineando l’importanza di creare contesti lavorativi equi e capaci di valorizzare competenze e professionalità. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Stefani porta a Roma il modello CB2: inclusione e parità di genere al centro della bonifica

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