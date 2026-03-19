Parità di genere e innovazione | il sistema della Bonifica accelera

A Roma si è svolto un incontro tra ANBI e la Fondazione Rigel per sottoscrivere un Protocollo di Intesa. L’obiettivo è promuovere la parità di genere e favorire l’innovazione organizzativa nel sistema dei consorzi di bonifica. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle due organizzazioni e altri operatori del settore. La firma del protocollo segna un passo importante in questa direzione.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Si è tenuto a Roma l’incontro per la sottoscrizione del P rotocollo di Intesa tra ANBI e Fondazione Rigel: un passo significativo verso la promozione della parità di genere e dell’innovazione organizzativa nel sistema dei consorzi di bonifica. A chiudere i lavori è stata Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e Vicepresidente di ANBI Toscana. Imprenditrice agricola in Casentino, territorio complesso dove fare reddito è particolarmente difficile, Stefani è riuscita a trasformare la propria passione per i cavalli e per il territorio in una professione. Con un passato da amministratore pubblico e un presente ai vertici della rappresentanza agricola e del sistema della bonifica, ha portato la sua esperienza concreta al centro del dibattito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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