È stato pubblicato il primo episodio di Steel Ball Run, il nuovo anime tratto dalla serie di JoJo. Le Bizzarre Avventure di JoJo, che da anni intrattengono pubblico di diverse età, continuano a essere al centro dell’attenzione nel mondo dell’animazione. La storia e i personaggi di questa saga mantengono un ruolo di rilievo tra gli appassionati italiani di anime.

Le Bizzarre Avventure di JoJo continuano a rappresentare un fenomeno capace di attraversare generazioni, consolidandosi come uno dei pilastri della cultura anime contemporanea. Il lavoro svolto da David Production ha avuto un impatto fondamentale nel trasformare l’opera di Hirohiko Araki in un prodotto moderno, accessibile e amatissimo, contribuendo ad alimentare una vera e propria “JoJo-mania” che ormai coinvolge almeno quattro generazioni di fan. L’hype per Steel Ball Run, in particolare, era palpabile ben prima di un annuncio ufficiale: speculazioni, leak e desideri della community hanno accompagnato per anni l’attesa, fino all’esplosione di entusiasmo durante il JoJoDay dello scorso aprile. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Steel Ball Run: fuori ora il primo episodio dell’attesissimo anime di JoJo!

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