Le bizzarre avventure di JoJo | lanciata una sfida di sushi in attesa del ritorno di Steel Ball Run

Mentre i fan aspettano il ritorno di Le bizzarre avventure di JoJo, il franchise ha deciso di coinvolgere il pubblico con una sfida di sushi. La proposta unisce cultura pop e tradizione giapponese, creando un evento che sta già facendo discutere sui social. Per ora, nessuna data ufficiale del ritorno, ma intanto si anima l’attesa tra chi ama le avventure di JoJo e la cucina giapponese.

Mentre si attende il ritorno di Le bizzarre avventure di JoJo, il franchise decide di unire hype, cultura pop e cucina giapponese in una sfida decisamente fuori dall'ordinario. In vista dell'arrivo di Steel Ball Run su Netflix, per le Le bizzarre avventure di JoJo ** viene lanciata in Giappone una competizione folle quanto i suoi Stand: mangiare cento piatti di sushi**. In palio premi iconici e un evento che celebra l'anno più importante della saga. Cento piatti di sushi per JoJo Il 2026 si preannuncia come uno degli anni più importanti di sempre per Le bizzarre avventure di JoJo, pronta a tornare finalmente sul piccolo schermo con l'attesissimo adattamento animato di Steel Ball Run.

