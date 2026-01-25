Dragon Ball Super | Annunciato ufficialmente l’anime dell’Arco di Moro!

È stato annunciato ufficialmente l’arrivo di un nuovo anime dedicato all’Arco di Moro di Dragon Ball Super. Questa notizia, diffusa durante il Dragon Ball Genki Dama Festival, rappresenta un’importante conferma per i fan degli Z-Fighter. Restate aggiornati per tutte le novità su questa nuova avventura nel mondo di Dragon Ball.

Il Dragon Ball Genki Dama Festival ha appena sganciato la bomba che tutti i fan degli Z-Fighter aspettavano. Mentre il pubblico si gode le avventure di Dragon Ball Daima nel Regno dei Demoni, è arrivata la conferma ufficiale: Dragon Ball Super sta per tornare con l’attesissimo adattamento del manga. L’annuncio shock: L’Arco di Moro diventa un Anime. Durante il primo panel dell’evento, alla presenza della leggendaria doppiatrice Masako Nozawa (voce di Goku) e del produttore Akio Iyoku, è stato rotto il silenzio. Il prossimo capitolo televisivo si intitolerà Dragon Ball Super: Galactic Patrol Arc (l’Arco del Prigioniero della Pattuglia Galattica). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

