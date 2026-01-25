Dragon Ball Super | Annunciato ufficialmente l’anime dell’Arco di Moro!

È stato annunciato ufficialmente l’arrivo di un nuovo anime dedicato all’Arco di Moro di Dragon Ball Super. Questa notizia, diffusa durante il Dragon Ball Genki Dama Festival, rappresenta un’importante conferma per i fan degli Z-Fighter. Restate aggiornati per tutte le novità su questa nuova avventura nel mondo di Dragon Ball.

Il Dragon Ball Genki Dama Festival ha appena sganciato la bomba che tutti i fan degli Z-Fighter aspettavano. Mentre il pubblico si gode le avventure di Dragon Ball Daima nel Regno dei Demoni, è arrivata la conferma ufficiale: Dragon Ball Super sta per tornare con l’attesissimo adattamento del manga. L’annuncio shock: L’Arco di Moro diventa un Anime. Durante il primo panel dell’evento, alla presenza della leggendaria doppiatrice Masako Nozawa (voce di Goku) e del produttore Akio Iyoku, è stato rotto il silenzio. Il prossimo capitolo televisivo si intitolerà Dragon Ball Super: Galactic Patrol Arc (l’Arco del Prigioniero della Pattuglia Galattica). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Annunciato il remake Dragon Ball Super: Beerus, una versione rinnovata della battaglia degli deiDragon Ball Super: Beerus arriva nell'autunno 2026! Remake totale di Battle of Gods con animazioni rifatte e scene inedite fedeli a Toriyama. drcommodore.it

Goku sta per tornare: annunciato Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, sequel ufficialeDragon Ball Super annuncia il ritorno dell'anime con l'arco di Moro con il sequel intitolato The Galactic Patrol. drcommodore.it

Dragon Ball Super 2 esiste, ma quando esce il nuovo anime x.com

Dragon Ball, gli annunci! All'evento Dragon Ball Genkidamatsuri tenutosi oggi, 25 gennaio 2026, al Makuhari Messe per la celebrazione del 40° anniversario del franchise sono stati fatti degli importanti annunci: -In produzione Dragon Ball Super: The Galactic - facebook.com facebook