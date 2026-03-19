Alla stazione ferroviaria di Cesena gli ascensori sono ancora fuori uso, costringendo i viaggiatori a tornare a casa senza poter usufruire dei servizi. Nonostante le segnalazioni, i problemi persistono da giorni, creando disagi per chi ha difficoltà a muoversi o caricare bagagli pesanti. La situazione si trascina senza interventi immediati da parte delle autorità competenti.

Alla stazione ferroviaria di Cesena continuano i disagi legati all’utilizzo degli ascensori. Il problema è noto e purtroppo tutt’altro che sporadico, dal momento che le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad affrontare una rampa di scale, si susseguono ciclicamente. L’ultima recriminazione a riguardo è arrivata da Mauro Baldacci, cesenate che abita in zona Vigne e che per due giorni, lo scorso fine settimana, si era trovato nella condizione di dover raggiungere a piedi l’area della biglietteria, arrivando appunto dall’ingresso sul lato Vigne. "Per paura di aver mal interpretato le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stazione inaccessibile: "Ascensori ancora bloccati. Costretto a tornare a casa"

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